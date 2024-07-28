Трамп на конференции Bitcoin 2024 намекнул на низкий уровень IQ Харрис

Экс-президент США и кандидат на пост главы Белого дома на ноябрьских выборах от Республиканской партии Дональд Трамп не упустил возможности в очередной раз уколоть свою главную соперницу, вице-президента Камалу Харрис, и на конференции Bitcoin 2024 в Нэшвилле 27 июля высказался об ее интеллекте.