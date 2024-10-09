Искусство боя… не для драчливых

Четыре вопроса об ушу призёру международных турниров из Хорошёво-Мнёвников Воспитанники студии «Московский клуб ушу» при ДК «Берендей» на проспекте Маршала Жукова завоевали девять золотых, три серебряные и три бронзовые медали на прошедшем в сентябре международном турнире в Гонконге.