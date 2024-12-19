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Intel передумала вершить будущее архитектуры x86 в одиночку и закрыла разработк...

Intel передумала вершить будущее архитектуры x86 в одиночку и закрыла разработк...

Intel передумала вершить будущее архитектуры x86 в одиночку и закрыла разработку x86SIntel официально подтвердила, что прекращает разработку x86S — упрощённой версии архитектуры x86, предназначенной для работы исключительно в 64-битном режиме.

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