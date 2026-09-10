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Страсбургский суд обязал Азербайджан выплатить компенсации за пытки и отсутствие медпомощи

8 сен­тяб­ря 2026 года Тре­тья сек­ция Евро­пей­ско­го суда по пра­вам чело­ве­ка вынес­ла реше­ние по делу «Абду­ла­ли­ев и Исма­и­лов про­тив Азер­бай­джа­на», заяв­ле­ния № 64510/17 и 39664/18.

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