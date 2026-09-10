Страсбургский суд обязал Азербайджан выплатить компенсации за пытки и отсутствие медпомощи

8 сентября 2026 года Третья секция Европейского суда по правам человека вынесла решение по делу «Абдулалиев и Исмаилов против Азербайджана», заявления № 64510/17 и 39664/18.
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