Космические хищения

Анатолий Страшко Ангел, сколько Мишустин или Белоусов занесли, а сколько Шойгу не донёс? Можете по секрету? А если не можете, то и не надо громких "открытий" для читателей.

АС Анатолий Страшко Наталия, ну ещё не построен этот дикий капитализм. Строители все проворовались и по Сраилям разбежались. Так что не всё для России потеряно. Будем надеяться.