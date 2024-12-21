Космические хищения.Следственный комитет предъявил обвинение в мошенничестве в крупном размере заместителю генерального директора государственной корпорации "Роскосмос" Олегу Фролову и его соучастникам, сообщили нам в СК РФ.
Космические хищения
Комментарии
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Анатолий Страшко
Ангел, сколько Мишустин или Белоусов занесли, а сколько Шойгу не донёс? Можете по секрету? А если не можете, то и не надо громких "открытий" для читателей.
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8 час.
АС
Анатолий Страшко
Наталия, ну ещё не построен этот дикий капитализм. Строители все проворовались и по Сраилям разбежались. Так что не всё для России потеряно. Будем надеяться.
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8 час.
ВМ
Вениамин Мельников
ни ского ни за что не спрашивают-почему?нет хозяина?
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1 час.
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