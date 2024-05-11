Welt: Евросоюз согласовал черновик проекта по гарантиям для Украины

Global Look Press/IMAGO/Ardan FUESSMANN Евросоюз согласовал текст документа по предоставлению Украине гарантий безопасности, в котором ЕС заверяет Киев в немедленных консультациях в случае атак, сообщает телеканал Welt.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии