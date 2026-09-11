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«Последовательное наращивание покрытия»: в 16 городах России заработала связь 5G

«Последовательное наращивание покрытия»: в 16 городах России заработала связь 5G

Связь стандарта 5G заработала на территории России, сообщили в Минцифры. Новые сервисы запустили в 16 городах страны, включая Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Казань и другие.

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