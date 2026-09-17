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Царьград

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AP: Саудовская Аравия запросила помощь по ПВО у Франции и Британии

AP: Саудовская Аравия запросила помощь по ПВО у Франции и Британии

Саудовская Аравия обратилась к Франции, Великобритании, Пакистану и Египту за помощью в укреплении ПВО на фоне продолжительного конфликта с хуситами в Йемене.

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