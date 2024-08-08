Учёные нашли доказательства того, как началась цивилизация

Загадочные резные фигурки, расшифрованные на археологическом объекте Гебекли-Тепе в Турции, говорят о том, что он вдвое старше Стоунхенджа, и представляет собой солнечный календарь, построенный в память о разрушительном ударе кометы.
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