Гастроэнтеролог назвала симптомы болезни Крона

Болезнь Крона — хроническое воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта, при котором патологический процесс может затрагивать любой отдел пищеварительной системы от ротовой полости до заднего прохода, но чаще поражается подвздошная и толстая кишка.
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