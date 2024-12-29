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Гастроэнтеролог назвала симптомы болезни Крона

Гастроэнтеролог назвала симптомы болезни Крона

Болезнь Крона — хроническое воспалительное заболевание желудочно-кишечного тракта, при котором патологический процесс может затрагивать любой отдел пищеварительной системы от ротовой полости до заднего прохода, но чаще поражается подвздошная и толстая кишка.

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