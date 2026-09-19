Сирены в Сочи дали сбой во время тревоги: мэр объяснил причину

Молния вывела из строя сирены в Сочи: оповещение о БПЛА не сработало.В Сочи сиренно-речевые установки работают с перебоями из-за повреждения молнией.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Экспорт сибирског...
- Германия готовит ...
- ВЕ Делягин объяснил ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым