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Царьград

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Сирены в Сочи дали сбой во время тревоги: мэр объяснил причину

Сирены в Сочи дали сбой во время тревоги: мэр объяснил причину

Молния вывела из строя сирены в Сочи: оповещение о БПЛА не сработало.В Сочи сиренно-речевые установки работают с перебоями из-за повреждения молнией.

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