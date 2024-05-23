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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Когда разговаривают с хорсом, я это не принимаю и борюсь как могу. С соревнований исключают, даже если ты поигогокал». Спортсменка Шульга о хоббихорсинге

В хоббихорсинге выполняют элементы из конного спорта на игрушечных лошадях. Светослава Шульга – мастер спорта (звание неофициальное, так как Минспорт не признает эту дисциплину), также она работает в Федерации хоббихорсинга России.

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