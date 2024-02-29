Госдума приняла в I чтении законопроект об отвязке цен в России от общемировых

Государственная дума России приняла в первом чтении законопроект, по которому изменение цен на мировых рынках не будет учитываться при определении монопольно высокой или низкой цены товара на российском рынке.
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