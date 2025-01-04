Bloomberg: Байден намерен запретить разработку новых шельфовых месторождений

Global Look Press/dpa Действующий президент США Джо Байден намерен 6 января издать указ, запрещающий разработку новых месторождений на принадлежащих Штатам шельфах в Атлантическом и Тихом океанах и в Мексиканском заливе.
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