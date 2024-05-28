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Петербургский дневник

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Суд во Владивостоке 6 июня начнёт рассматривать дело американца Гордона Блэка

Он обвиняется в угрозе убийством и краже Суд во Владивостоке 6 июня приступит к рассмотрению дела в отношении американского солдата Гордона Блэка об угрозе убийством и краже, сообщила РИА Новости руководитель Объединенной пресс-службы судебной системы региона Елена Оленева.

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