Суд во Владивостоке 6 июня начнёт рассматривать дело американца Гордона Блэка

Он обвиняется в угрозе убийством и краже Суд во Владивостоке 6 июня приступит к рассмотрению дела в отношении американского солдата Гордона Блэка об угрозе убийством и краже, сообщила РИА Новости руководитель Объединенной пресс-службы судебной системы региона Елена Оленева.