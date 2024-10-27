SHOT: СТВ подала в суд на запустившего мерч с цитатой Багрова бизнесмена из Липецка

Кинокомпания СТВ, снявшая фильм «Брат 2», подала в суд на бизнесмена из Липецка, который начал продавать на Wildberries фляжки с выгравированной цитатой главного героя Данилы Багрова «Сила в правде», сообщает Telegram-канал SHOT.