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SHOT: СТВ подала в суд на запустившего мерч с цитатой Багрова бизнесмена из Липецка

SHOT: СТВ подала в суд на запустившего мерч с цитатой Багрова бизнесмена из Липецка

Кинокомпания СТВ, снявшая фильм «Брат 2», подала в суд на бизнесмена из Липецка, который начал продавать на Wildberries фляжки с выгравированной цитатой главного героя Данилы Багрова «Сила в правде», сообщает Telegram-канал SHOT.

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