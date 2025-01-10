Стало известно о возможном взломе отслеживающей сотни тысяч смартфонов компании из США

NBC News: Отслеживающая смартфоны компания из США взломана якобы хакерами России База данных американской компании Gravy Analytics, которую ранее обвиняли в незаконном сборе данных с телефонов сотен тысяч американцев, была взломана и похищена якобы российскими хакерами, потребовавшими за нее выкуп.