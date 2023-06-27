Перейра подарил Тейшейре мотоцикл. Гловер поблагодарил Алекса: «Поэтан дал мне больше, чем я ему»

«Какой удивительный подарок от Поатана. Я думаю, что Алекс помог мне больше, чем я ему. Когда Перейра пришел ко мне, я увидел его потенциал и сказал ему, что однажды он станет чемпионом, и все, чего я хотел – это быть частью его пути.