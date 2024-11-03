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В Молдавии завершились выборы президента. Стояногло лидирует внутри страны, Санду — за рубежом

В Молдавии завершились выборы президента. Стояногло лидирует внутри страны, Санду — за рубежом

В штабе Санду начали праздновать победу на выборах президента Молдавии В предвыборном штабе действующего президента Молдавии Майи Санду, которая баллотируется на второй срок, начали праздновать ее победу на выборах.

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