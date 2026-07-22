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is NQ? buythedip or not can someone confirm day is bullish

is NQ? buythedip or not can someone confirm day is bullish

is NQ? buythedip or not can someone confirm day is bullish E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! Nmn0708 yesterday i started selling over valued and realised it was a mistake then today i covered all the positions green but still i think now after reaching new high the bullish bias is more strong can closing and open bias is also supportive in same time so is it buy the dip or bias rejection selloff .

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