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МОСИНФОРМ

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Собянин: «Активные граждане» выбрали новый дизайн карты москвича

Собянин: «Активные граждане» выбрали новый дизайн карты москвича

К 25-летию карты москвича жители столицы выбрали для нее новый дизайн. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин в своем канале в мессенджере «Макс».

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