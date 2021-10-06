Видео: 53 изображения Меркурия, которые прислал аппарат BepiColombo”

Несколько дней назад космический аппарат BepiColombo, состоящий из пары независимых автономных зондов Европейского космического агентства (ESA) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), совершил первый успешный пролёт над Меркурием.
Несколько дней назад космический аппарат BepiColombo, состоящий из пары независимых автономных зондов Европейского космического агентства (ESA) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), совершил первый успешный пролёт над Меркурием.
Свежие комментарии