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Видео: 53 изображения Меркурия, которые прислал аппарат BepiColombo”

Видео: 53 изображения Меркурия, которые прислал аппарат BepiColombo”

Несколько дней назад космический аппарат BepiColombo, состоящий из пары независимых автономных зондов Европейского космического агентства (ESA) и Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA), совершил первый успешный пролёт над Меркурием.

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