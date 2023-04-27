Украинский военный: ВСУ потеряли 10 бойцов за 40 минут под Артемовском

Украинские войска потеряли десяток военнослужащих менее чем за час в ходе одного из боев в «вагнеровцами» на артемовском направлении, сообщает «Военное обозрение» со ссылкой на оказавшийся в Сети скриншот переписки убитого бойца ВСУ с товарищем.