Аргументы и Факты

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Украинский военный: ВСУ потеряли 10 бойцов за 40 минут под Артемовском

Украинский военный: ВСУ потеряли 10 бойцов за 40 минут под Артемовском

Украинские войска потеряли десяток военнослужащих менее чем за час в ходе одного из боев в «вагнеровцами» на артемовском направлении, сообщает «Военное обозрение» со ссылкой на оказавшийся в Сети скриншот переписки убитого бойца ВСУ с товарищем.

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