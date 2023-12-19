«Анахайм» выиграл у «Детройта», Минтюков забил гол

В чемпионате НХЛ «Детройт» на своей площадке потерпел поражение от «Анахайма» — 3:4. Несмотря на скромную итоговую разницу в счете, исход матча был предрешен задолго до финальной сирены – 4:0 в пользу «Анахайма» в начале второго периода.