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Царьград

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Названо количество выходных и рабочих дней в 2027 году

Названо количество выходных и рабочих дней в 2027 году

Готов проект производственного календаря на будущий год. По предварительным данным проекта производственного календаря на 2027 год, подготовленного Министерством труда, при пятидневной рабочей неделе жители России получат 118 нерабочих дней.

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