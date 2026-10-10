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Русский Днепропетровск

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Власти бросили Киев: на Украине готовятся бунты, наступает конец режима

Власти бросили Киев: на Украине готовятся бунты, наступает конец режима

Александр Тимофеев 10 октября 2026 г., 6:05   Столица Украины погружается в пучину энергетического коллапса, который с наступлением холодов грозит обернуться ….

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