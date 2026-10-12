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Регионы России

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Ростех отгрузил первую партию роботизированных комплексов пожаротушения АНТ-1000ПМ

Ростех отгрузил первую партию роботизированных комплексов пожаротушения АНТ-1000ПМ

Роботизация базируется на российском мини-погрузчике АНТ, который серийно выпускается Ковровским электромеханическим заводом (КЭМЗ).

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