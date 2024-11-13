Дзюба дал взрывное интервью и взбесил Генича, клубы КХЛ против драфта, Медведев прервал серию поражений, РПЛ разочарована посещаемостью и другие новости

1. Дзюба ураганом прошелся по всем в эпичном интервью «Матч ТВ». Артем не пожмет руку ни Семаку, ни Галактионову: первый, по словам футболиста, не дал ему остаться в «Зените», второй – трусливенький, мнительный, нерешительный.