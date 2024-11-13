НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

157 подписчиков

Дзюба дал взрывное интервью и взбесил Генича, клубы КХЛ против драфта, Медведев прервал серию поражений, РПЛ разочарована посещаемостью и другие новости

1. Дзюба ураганом прошелся по всем в эпичном интервью «Матч ТВ». Артем не пожмет руку ни Семаку, ни Галактионову: первый, по словам футболиста, не дал ему остаться в «Зените», второй – трусливенький, мнительный, нерешительный.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх