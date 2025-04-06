Бегал с иконой и ножом - искал батюшку: Жестокое убийство прихожанина в православном храме. Детали нападения лишают дара речи

Царьград "Об этом мало кто знает": Убийство православного татарина вскрыло большую проблему. В Церкви сказали прямо Elena Mayorova/Globallookpress Убийство православного татарина Ильяса Сафиуллина в московском храме вскрыло большую проблему.
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