Гюнтер Штайнер пошутил над Ферстаппеном после двух побед подрядPirelliВ начале сезона-2026 победы Макса Ферстаппена в Формуле 1 казались маловероятными, однако после обновлений, привезённых Red Bull на Гран При Азербайджана, RB22 стала заметно конкурентоспособнее.
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