Освоение Арктики: в РФ запущен уникальный ГОК по выпуску палладия и платины В России в суровых условиях Арктики запущен новый крупный горно-обогатительный комбинат, который даст стране платину, палладий.
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Освоение Арктики: в РФ запущен уникальный ГОК по выпуску палладия и платины В России в суровых условиях Арктики запущен новый крупный горно-обогатительный комбинат, который даст стране платину, палладий.
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