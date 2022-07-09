Подразделения антитеррора КФл отразили нападение условного противника на территорию воинской части в Каспийске в ночное время

Подразделения антитеррора КФл отразили нападение условного противника на территорию воинской части в Каспийске в ночное время

По замыслу тренировки диверсанты совершили попытку проникновения на территорию воинской части для дальнейшего нападения на казармы и оружейные склады.

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