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Пятница, 13 октября, станет самым чёрным днём. Готовы даже спецслужбы

Пятница, 13 октября, станет самым чёрным днём. Готовы даже спецслужбы

Израиль "отменил все правила ведения войны" и уже совсем скоро может за это поплатиться. Спецслужбы активно готовятся к пятнице, ведь именно этот день может стать переворотным в истории арабо-израильского конфликта.

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