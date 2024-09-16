В Самарской области сотрудники Госавтоинспекции продолжают проводить профилактические мероприятия с несовершеннолетними

В Челно-Вершинском районе в рамках широкомасштабной региональной акции «Внимание, дети! Дорога в школу» с целью предупреждения детского дорожно-транспортного травматизма инспектор по пропаганде безопасности дорожного движения Госавтоинспекции Елена Калашникова совместно с представителями «Родительского патруля» организовали профилактическое мероприятие.
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