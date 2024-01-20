Глава СК заинтересовался делом свердловского инвалида, живущего в аварийном доме

Председатель Следственного Комитета России Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о расследовании уголовного дела, связанного с аварийным домом в поселке Кировский Свердловской области, переселения из которого ждет инвалид и его сестра-пенсионерка уже семь лет.