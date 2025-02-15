«Мог уйти на дембель, а получит пендель». Зеленский развязал войну против Порошенко? Интервью с Владимиром Олейником

Владимир Олейник рассказал «Антифашисту» о том, почему Зеленский решился на объявление войны Порошенко и другим высокопоставленным украинцам – и чем это может закончиться лично для него, почему и как он пытается обмануть Трампа, и кто защищает Украину на поле боя (большинство военных командиров уже не являются гражданами своей страны).