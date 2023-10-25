Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности в среду, 23 октября, заявил, что Россия просит Израиль не распространять борьбу с терроризмом на мирных жителей, а не призывает от этой борьбы отказаться, – сообщают СМИ.
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