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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

Огурчики по-корейски

Такие огурчики прекрасно подойдут к картофелю, отлично будут смотреться на праздничном столе. Для приготовления огурчиков по-корейски, нам потребуются следующие ингредиенты: Огурцы — 2-4 штуки Лук репчатый — 1 штука Чеснок — 2 зубчика Кунжут — 2 чайных ложки Соевый соус — 1 столовая ложка Уксус — 2 столовые ложки Перец острый молотый — 0,5 чайной […].

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