Военный медик вшивал осколки снарядов в здоровых солдат ради выплат: СКР начал расследование

МОСКВА, 8 декабря, ФедералПресс. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил о начале уголовного дела в отношении военного медика, который за деньги проводил операции по вживлению якобы осколков снарядов в бойцов.
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