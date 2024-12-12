Сирия после Башара Асада: сбудутся ли мечты о безболезненном «переходном процессе»?

Вокруг поста главы временного правительства уже возникла нешуточная возня Турция определила три направления по которым она будет поддерживать сирийскую оппозицию, пишет издание Hürriyet со ссылкой на источники: «Первый – это надлежащее функционирование переходного процесса в Сирии и строительство новой Сирии.