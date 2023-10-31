Школьник из Пушкина купил виртуальный автомат для онлайн-игры за 340 тыс. рублей

Возбуждено уголовное дело. Мошенники обманули юного геймера из Пушкина на крупную сумму. Пытаясь приобрести виртуальный автомат для онлайн-шутера 10-летний школьник перевёл неизвестным с карты отца 339 тыс.
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