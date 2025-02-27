Разгром под Шосткой: «Искандер» накрыл замаскированную базу ВСУ

В результате ракетного удара, нанесенного севернее поселка Шостка, уничтожены несколько единиц автомобильной техники с оборудованием, около 14 беспилотников "Кобра" и более 20 военнослужащих, входивших в расчеты БПЛА.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии