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Samsung Galaxy S27 Pro и S27 Ultra получат такую же зарядку, как у прошлогоднего Galaxy S26 Ultra

Samsung Galaxy S27 Pro и S27 Ultra получат такую же зарядку, как у прошлогоднего Galaxy S26 Ultra

Сертификация раскрыла мощность зарядки сразу двух флагманов серии Galaxy S27 Samsung Galaxy S27 Ultra сохранит поддержку быстрой зарядки мощностью 60 Вт, впервые появившейся у Galaxy S26 Ultra.

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