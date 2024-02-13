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Кот Кузя спас 10-летнего москвича от пожара в квартире

Кот Кузя спас 10-летнего москвича от пожара в квартире

В Москве от пожара в доме 10-летнего мальчика спас его домашний питомец — кот Кузя. Когда в квартире, где школьник спокойно делал уроки, загорелся натяжной потолок и рухнул на диван, только настойчивое мяуканье заставило ученика оторваться от учебников и обратить внимание на происходящее.

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