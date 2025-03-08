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Аэропорты Владикавказа и Грозного временно не принимают и не отправляют рейсы

Аэропорты Владикавказа и Грозного временно не принимают и не отправляют рейсы

В аэропортах Владикавказа и Грозного временно не принимают и не отправляют воздушные суда (ВС). Об этом в субботу, 8 марта, сообщил пресс-секретарь Федерального агентства воздушного транспорта (ФАВТ) Артем Кореняко.

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