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Иностранные наемники ВСУ сообщили о проблемах с выплатами

Иностранные наемники ВСУ сообщили о проблемах с выплатами

Австралийский политолог Марк Лоу заявил, что до 90% иностранных наемников, воюющих на стороне Украины, не получают денежное довольствие, а выплаченные средства могут исчезать с их банковских счетов.

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