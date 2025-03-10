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Тысячи "квадратов" пожара тушат рядом с Теплым рынком в Барнауле. Фото

Тысячи "квадратов" пожара тушат рядом с Теплым рынком в Барнауле. Фото

По последним данным, пожар в автомагазине локализовали на площади 1,1 тысячи квадратных метров Тушение пожара рядом с Теплым рынком / Фото: Владимир Игнатов / "Про пожарных и спасателей" Фотограф Владимир Игнатов в сообществе "Про пожарных и спасателей" опубликовал снимки крупного пожара, который произошел 9 марта на Теплом рынке в Барнауле.

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