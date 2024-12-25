Первый военный маркетплейс. Можно собрать БПЛА своими руками: что придумали в России

В России появился первый военный маркетплейс для сборки БПЛА Партия «Единая Россия», Центр беспилотных технологий и банк ПСБ объявили о запуске военного маркетплейса, который позволит приобретать комплектующие для производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в зоне специальной военной операции.