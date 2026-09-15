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Исаков о новой арене «Торпедо»: «По‑настоящему ощутили, что такое, когда тебя поддерживают 12 тысяч болельщиков. Это событие колоссального масштаба, у нас теперь новый дом»

Главный тренер «Торпедо» Алексей Исаков поделился впечатлениями от игры на новой арене клуба. В понедельник «Торпедо» в матче FONBET Чемпионата КХЛ обыграло «Ак Барс» со счетом 3:2.

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