Мельников: Сбежавшая из Чечни Заурбекова находится в безопасном месте

Представитель столичного ОНК Алексей Мельников поделился сведениями о том, что решившую уехать из Чеченской Республики Лию Заурбекову более не держат в отделе Министерства Внутренних Дел в московском районе Нагатино-Садовники.
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