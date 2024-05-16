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Мельников: Сбежавшая из Чечни Заурбекова находится в безопасном месте

Мельников: Сбежавшая из Чечни Заурбекова находится в безопасном месте

Представитель столичного ОНК Алексей Мельников поделился сведениями о том, что решившую уехать из Чеченской Республики Лию Заурбекову более не держат в отделе Министерства Внутренних Дел в московском районе Нагатино-Садовники.

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